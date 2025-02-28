На трассе под Курском столкнулись 10 машин
Вблизи хутора Кислино в Курской области произошло ДТП с участием 10 машин. Об этом 28 февраля сообщил источник «Известий».
По его данным, на автодороге Р298 столкнулись семь легковых автомобилей и три грузовых машины. Предварительно, погибли четыре человека, причиной массового ДТП мог стать сильный туман.
Число пострадавших уточняется.
Ранее 28 февраля в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после смертельного ДТП. Каршеринговый автомобиль въехал в остановочный павильон с людьми. В результате аварии два человека погибли и пять пострадали.