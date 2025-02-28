Путин поздравил буддистов России с праздником Белого месяца
Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с праздником Белого месяца, который знаменует наступление Нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля 28 февраля.
«Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти», — говорится в телеграмме главы государства.
Российский лидер отметил, что представители данной конфессии поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, а также заботятся о восстановлении старинных и строительстве новых обителей, просветительских и образовательных центров.
Праздник Белого месяца — это традиционный праздник монгольских народов, связанный с началом весны. Он является одним из наиболее важных в монгольской культуре. Праздник символизирует любовь человека к родной земле, а также олицетворяет чистоту помыслов и поступков.