Сергей Собянин объявил о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера
Мэр Москвы Сергей Собянин 28 февраля сообщил о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера в столице.
Он уточнил, что объект соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной. По словам Собянина, реализация этого проекта повысит надежность газоснабжения как центральной, так и западной частей города.
«Основная часть газопровода пройдет под дном реки, на глубине больше 10 м. Специалисты «Мосгаза» строят его методом микротоннелирования — без рытья траншей, почти без шума и влияния на экологию», — написал мэр в своем Telegram-канале.
В процессе строительства будет использована стальная труба высокого давления, помещенная в специальный футляр для защиты от внешних воздействий. Также планируется использование отечественных материалов с гарантированным сроком службы более 40 лет, сообщил мэр Москвы.
Кроме того, добавил Собянин, с 2018 года реализуется программа реконструкции газопроводов-дюкеров, построенных в период с 1939 по 1965 год. На сегодняшний день уже реконструировано 10 объектов, в работе остаются Кропоткинский и Щукинский.
В ноябре прошлого года Собянин рассказал, как будет развиваться система газоснабжения столицы. Он заявил, что специалисты каждый год прокладывают и реконструируют свыше 100 км газопроводов.