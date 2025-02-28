На рыбных рынках Москвы провели мастер-классы для детей участников СВО
В День защитника Отечества на рыбных рынках «Москва — на волне» провели кулинарные мастер-классы для детей участников специальной военной операции (СВО). Темой занятий стала Масленица. Об этом 28 февраля сообщил портал mos.ru.
На мастер-классе под руководством шеф-поваров участники приготовили блины с разнообразными начинками из рыбы и морепродуктов. Например, пшеничные блины с лососем, творожным сыром и укропом.
Рыбные рынки «Москва — на волне» поддерживают участников СВО и их семьи, предоставляя скидку 10% на все товары. В честь Дня защитника Отечества стартовала благотворительная акция, в рамках которой посетители могли отправить продукты длительного хранения в помощь военнослужащим. Кроме того, поставщики рынка передают на фронт и в госпитали рыбные и мясные консервы.
Рынок «Москва — на волне» начал свою работу в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а в Митино открылся в сентябре 2024 года. Каждая площадка занимает несколько тысяч квадратных метров и предлагает широкий ассортимент рыбы и морепродуктов, добытых в водах трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Среди товаров — свежий карп, охлажденный мурманский лосось, северный омуль, чир, барабулька на шпажках, малосольный тугун и многие другие деликатесы.
Ранее, 27 февраля, сообщалось, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» состоятся ледовые шоу в постановке олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Спектакль на льду покажут 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30 на площади Революции. В нем примут участие первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер чемпионата Европы и командных чемпионатов мира Максим Ковтун и другие мастера спорта.