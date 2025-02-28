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Чем удивит «Зима в Москве» в последние выходные масленичного фестиваля

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Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
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Фестивальные площадки «Зимы в Москве» проведут дегустацию блинов, мастер-классы, спектакли и концерты фолк-групп в эти выходные. Об этом 27 февраля сообщил портал mos.ru.

Фестиваль «Московская Масленица» в рамках «Зимы в Москве» продлится до 2 марта. Гостям на Манежной площади покажут детское интерактивное представление «Как скоморох и ворона музыку спасали» и спектакль «Сказка про весну». Также здесь пройдут мастер-классы по изготовлению лоскутных кукол и будет работать кузница.

Все фестивальные площадки будут угощать москвичей блинами как со сладкими, так и с мясными начинками. На площади Революции можно попробовать блин с сосновым вареньем или тамбовским окороком. Кроме того, в меню представлены вареники, пельмени и ягодный сбитень.

Впервые фестиваль «Московская Масленица» прошел в столице в 2017 году и с тех пор стал традиционным.

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27 февраля сообщалось, что в рамках фестиваля «Московская Масленица» состоятся ледовые шоу в постановке олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Спектакль на льду покажут 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30 на площади Революции. В нем примут участие первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер чемпионата Европы и командных чемпионатов мира Максим Ковтун и другие мастера спорта.

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