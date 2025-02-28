В центре реабилитации в Якутске выявили 75 заболевших острой кишечной инфекцией
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- В центре реабилитации в Якутске выявили 75 заболевших острой кишечной инфекцией
В Якутске 75 человек, в том числе 24 ребенка, заболели острой кишечной инфекцией (ОКИ) в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Об этом 28 февраля сообщил источник «Известий».
Он уточнил, что на данный момент проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.
24 февраля стало известно о вспышке инфекционного заболевания в семейном отеле в Челябинской области. С жалобами на симптомы отравления в больницы региона обратились 11 постояльцев, восемь из которых — дети до 14 лет. У всех наблюдались тошнота, рвота и повышенная температура. По факту инцидента была организована доследственная проверка.