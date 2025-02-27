В Челябинской области 11 постояльцев отеля пожаловались на отравление

Постояльцы отеля у озера Тургояк Челябинской области обратились с жалобами на симптомы отравления, пострадавших не менее 11 человек. Обстоятельства массовой вспышки заболевания устанавливаются. Об этом 27 февраля сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению о вспышке инфекционного заболевания в семейном отеле <…> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»)», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Предварительно установлено, что 11 гостей отеля 25 и 26 февраля пожаловались врачам на плохое самочувствие. Восемь из заболевших — дети от одного года до 14 лет. У всех наблюдались тошнота, рвота и повышенная температура. Врачи после осмотра отпустили людей на амбулаторное лечение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого, 14 февраля, массовое отравление было зафиксировано в хостеле на юге Москвы. Уточнялось, что отравились около 70 постояльцев гостиницы в районе станции метро «Нагатинская». Из них 20 человек были госпитализированы. Отмечалось, что у пострадавших была обнаружена кишечная инфекция. Следствие сообщило о начале проверки по факту отравления.