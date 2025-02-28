Российские военнослужащие за сутки сбили 12 БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировок войск «Запад» и «Восток» за прошедшие сутки уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 февраля сообщили начальники пресс-центров группировок Иван Бигма и Александр Гордеев.
«Расчетами противовоздушной обороны [группировки войск «Запад»] уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявил ТАСС Бигма.
Гордеев, в свою очередь, сообщил, что военнослужащие группировки войск «Восток» смогли уничтожить шесть БПЛА ВСУ.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.