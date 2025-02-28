Львова-Белова сообщила о сокращении числа детей в соцучреждениях с 60 до 53 тыс.

Число детей в российских социальных учреждениях с июня 2024 года сократилось с 60 до 53 тыс. человек. Об этом 28 февраля сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, такие показатели достигнуты в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП), которая проходила с июня прошлого года.

«Мы, когда начинали, было 60 тыс. детей в учреждениях. В настоящий момент уже 53 тыс., даже чуть меньше за этот период времени. Постепенная перестройка, фокус внимания на семье, а не на учреждении, приводит к тому, что постепенно мы этот показатель снижаем. А это же не просто показатель, это же не просто цифра, это судьбы конкретных детей и семей наших российских», — отметила она.

Львова-Белова также добавила, что специалистами инспекции за время выездов было изучено 4,5 тыс. личных дел детей, взяты в работу 2,3 тыс. При этом 500 детей удалось вернуть в родные семьи.

Детский омбудсмен 17 сентября 2024 года сообщила, что в России за год 1,7 тыс. детей вернулись в семьи, 1 тыс. из них воссоединилась с кровными родителями. Так, проверки в рамках ВИСП были проведены в 11 регионах России, в восьми из которых детский омбудсмен побывала лично.