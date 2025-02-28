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В ООН заявили о нарушениях Израилем воздушного пространства Ливана

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Фото: REUTERS/Emilie Madi
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Миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) ежедневно фиксируют нарушения воздушного пространства государства со стороны израильской армии. Об этом «Известиям» рассказали в офисе миссии.

Пост влияния: Израиль может отложить вывод ЦАХАЛ из Ливана
Армия намерена остаться на пяти позициях на юге республики

«С 18 февраля ВСООНЛ продолжает фиксировать ежедневные нарушения воздушного пространства израильскими войсками. Большинство из них — посредством БПЛА, но иногда мы также наблюдаем истребители в воздушном пространстве Южного Ливана», — сообщили в миротворческой миссии.

Уточняется, что в последние недели были обнаружены и извлечены десятки неразорвавшихся бомб и оружия, в основном вблизи «голубой линии».

«ЦАХАЛ не сообщила ВСООНЛ, как долго они планируют оставаться на ливанской территории. Силы ООН продолжают верить, что полный вывод израильских сил с ливанской территории и активное развертывание ливанских ВС для обеспечения запрета на незаконное оружие к югу от реки Литани — фундаментальные условия для долгосрочного мира», — подчеркнули в офисе.

По истечении срока перемирия 18 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранила присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана вдоль израильской границы. Посол еврейского государства в России Симона Гальперин ранее говорила «Известиям», что вывод израильских войск может быть отложен, если власти Ливана не выполнят взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности в приграничных районах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Авиазалеты: ООН фиксирует беспилотники и истребители ЦАХАЛ над Ливаном

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