В ООН заявили о нарушениях Израилем воздушного пространства Ливана

Миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) ежедневно фиксируют нарушения воздушного пространства государства со стороны израильской армии. Об этом «Известиям» рассказали в офисе миссии.

«С 18 февраля ВСООНЛ продолжает фиксировать ежедневные нарушения воздушного пространства израильскими войсками. Большинство из них — посредством БПЛА, но иногда мы также наблюдаем истребители в воздушном пространстве Южного Ливана», — сообщили в миротворческой миссии.

Уточняется, что в последние недели были обнаружены и извлечены десятки неразорвавшихся бомб и оружия, в основном вблизи «голубой линии».

«ЦАХАЛ не сообщила ВСООНЛ, как долго они планируют оставаться на ливанской территории. Силы ООН продолжают верить, что полный вывод израильских сил с ливанской территории и активное развертывание ливанских ВС для обеспечения запрета на незаконное оружие к югу от реки Литани — фундаментальные условия для долгосрочного мира», — подчеркнули в офисе.

По истечении срока перемирия 18 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранила присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана вдоль израильской границы. Посол еврейского государства в России Симона Гальперин ранее говорила «Известиям», что вывод израильских войск может быть отложен, если власти Ливана не выполнят взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности в приграничных районах.

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