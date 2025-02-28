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В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных в зоне спецоперации

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Фото: ТАСС/Алексей Белкин
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Министерство обороны России 28 февраля сообщило о подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили, что ефрейтор Вячеслав Манченко, командуя расчетом самоходного артиллерийского миномета, выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений в ходе штурма укрепленных сооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений наступления.

Расчет под командованием Манченко оперативно выдвинулся в назначенный район. Выполнение задачи осложнялось близостью штурмовых подразделений к вражескому опорному пункту. Развернувшись на неподготовленной позиции, ефрейтор смог оперативно определить общий порядок огневого поражения противника.

В результате прицельного огня были уничтожены долговременная огневая точка и большая часть живой силы ВСУ на оборонительных позициях. Последовавший за обстрелом штурм заставил украинских боевиков отступить вглубь подконтрольных им территорий. Благодаря действиям Манченко и слаженным действиям расчета российские штурмовики без потерь овладели вражеским опорным пунктом и закрепились на новых рубежах.

Кроме того, в Минобороны обратили внимание на заслуги ефрейтора Константина Щрейбера. Действуя в составе мотострелкового подразделения, он выполнял боевую задачу по удержанию обороны на важном стратегическом направлении.

Во время наблюдения за местностью Щрейбер своевременно обнаружил движущуюся в направлении российских подразделений диверсионно-разведывательную группу противника. Ефрейтор доложил об этом по средствам связи командиру подразделения и, оценив вражеские силы, первыми выстрелами поразил пулеметчика ВСУ. Это помогло существенно снизить атакующие возможности диверсантов.

В ходе завязавшегося боя Щрейбер получил осколочное ранение предплечья, однако продолжил сдерживать врага, лишив его возможности дальнейшего продвижения до прибытия подкрепления. В результате противник понес серьезные потери и был вынужден отступить.

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27 февраля в Минобороны сообщили, что штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 8-й армии группировки войск «Юг» захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении спецоперации. После этого они передали захваченные позиции группе закрепления и отошли в тыл.

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