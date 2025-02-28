В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных в зоне спецоперации
Министерство обороны России 28 февраля сообщило о подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В ведомстве отметили, что ефрейтор Вячеслав Манченко, командуя расчетом самоходного артиллерийского миномета, выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений в ходе штурма укрепленных сооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений наступления.
Расчет под командованием Манченко оперативно выдвинулся в назначенный район. Выполнение задачи осложнялось близостью штурмовых подразделений к вражескому опорному пункту. Развернувшись на неподготовленной позиции, ефрейтор смог оперативно определить общий порядок огневого поражения противника.
В результате прицельного огня были уничтожены долговременная огневая точка и большая часть живой силы ВСУ на оборонительных позициях. Последовавший за обстрелом штурм заставил украинских боевиков отступить вглубь подконтрольных им территорий. Благодаря действиям Манченко и слаженным действиям расчета российские штурмовики без потерь овладели вражеским опорным пунктом и закрепились на новых рубежах.
Кроме того, в Минобороны обратили внимание на заслуги ефрейтора Константина Щрейбера. Действуя в составе мотострелкового подразделения, он выполнял боевую задачу по удержанию обороны на важном стратегическом направлении.
Во время наблюдения за местностью Щрейбер своевременно обнаружил движущуюся в направлении российских подразделений диверсионно-разведывательную группу противника. Ефрейтор доложил об этом по средствам связи командиру подразделения и, оценив вражеские силы, первыми выстрелами поразил пулеметчика ВСУ. Это помогло существенно снизить атакующие возможности диверсантов.
В ходе завязавшегося боя Щрейбер получил осколочное ранение предплечья, однако продолжил сдерживать врага, лишив его возможности дальнейшего продвижения до прибытия подкрепления. В результате противник понес серьезные потери и был вынужден отступить.
27 февраля в Минобороны сообщили, что штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 8-й армии группировки войск «Юг» захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении спецоперации. После этого они передали захваченные позиции группе закрепления и отошли в тыл.