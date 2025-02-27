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Штурмовики ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 8-й армии Южной группировки войск захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны России.

В целях обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ штурмовики скрытно подобрались к опорному пункту противника и вступили в ближний стрелковый бой. Тогда украинские боевики забаррикадировались в блиндаже, а на призывы сдаться отвечали огнем из стрелкового оружия. По российским штурмовикам велся плотный огонь из минометов, проводились сбросы с FPV-дронов, добавили в ведомстве.

Отмечается, что бойцы ВС РФ в сжатые сроки и без потерь захватили украинский опорный пункт, уничтожили противника, передали захваченные позиции группе закрепления и отошли в тыл. При этом во время отхода с позиций по дну противотанкового рва ВСУ снова пытались атаковать штурмовиков дронами и кассетными боеприпасами. Всего в ходе боя штурмовая группа уничтожила из стрелкового оружия 28 FPV-дронов боевиков, заявили в Минобороны.

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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили боевую машину РСЗО, пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне СВО. В Минобороны РФ 26 февраля отметили, что при этом корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов.

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