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Джорджеску назвал спланированным свое задержание после первого тура выборов

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Фото: REUTERS/INQUAM PHOTOS/Octav Ganea
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Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил 27 февраля, что его задержание в феврале после победы в аннулированном первом туре президентских выборов было спланировано заранее.

«Почему они не сделали этого в декабре прошлого года? Почему сейчас? Спустя время, спустя два месяца. Это всё абсолютная чушь... Я понял, что всё было просчитано, всё было планом... всё было спланировано ранее», — сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, запись опубликована в соцсети X (бывш. Twitter).

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Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. По данным СМИ, кандидат в президенты Румынии обвиняется в причастности к якобы организации фашистского характера и фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании.

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что власти Румынии всеми силами пытаются снять Джорджеску с выборов, потому что боятся его. По его словам, обвинения в адрес независимого кандидата в румынские лидеры являются надуманными.

Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.

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