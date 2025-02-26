В Совфеде заявили о страхе властей Румынии перед Джорджеску
Румынские власти всеми силами пытаются снять независимого кандидата в президенты республики Кэлина Джорджеску с выборов, потому что боятся его. Такое заявление 26 февраля сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор прокомментировал задержание кандидата в президенты Румынии для допроса днем 26 февраля. По данным СМИ, он обвиняется в причастности к организации с фашистским характером и фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании.
«Власти Румынии и Брюссель настолько боятся Джорджеску, <...> что его пытаются всеми силами снять с выборов», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор заявил, что предъявленные Джорджеску обвинения надуманные. Кроме того, он назвал арест кандидата в румынские лидеры ответом руководства Евросоюза (ЕС) на критику от вице-президента США Джей Ди Вэнса.
22 февраля в Бухаресте состоялся митинг в поддержку Джорджеску. В тот день лидер депутатов правой партии «Альянс за объединение румын» Михай Энаке сообщил, что румынская оппозиция собрала более 200 тыс. подписей в пользу независимого кандидата в президенты страны. По данным от 21 января, Джорджеску лидирует в опросах среди румын.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря.
Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.