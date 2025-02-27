Президент США Дональд Трамп продлил на год действие ряда антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом 27 февраля свидетельствует документ Белого дома, размещенный в федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

«Я продлеваю на год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в указе 13 660», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в документе идет речь о рестрикциях, введенных американской стороной в 2014, 2018 и 2022 годах.

Данный указ 6 марта 2014 года подписал бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама. Позже он пополнялся рестрикциями, введенными Трампом и Джо Байденом.

При этом Трамп 26 февраля сообщил, что в будущем будет рассмотрена возможность снятия американских санкций с РФ. Он отмечал, что на текущий момент таких договоренностей не существует.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент 20 февраля заявил, что Вашингтон готов и к смягчению, и к ужесточению санкций в отношении Москвы. По его словам, это зависит от переговорного процесса.