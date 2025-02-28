Благословенного Рамадана: открытки с началом священного месяца, поздравление для мусульман

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. В 2025 году он начинается с 28 февраля и заканчивается 29 марта. Во время этого периода верующие соблюдают пост, который считается одним из самых строгих среди всех религий. Они отказываются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура (первый прием пищи) до ифтара (разговение в Рамадан). Воздержание от пищи может длиться до 19 часов, если Рамадан выпадает на летние месяцы. Первые стихи Корана открылись пророку Мухамеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в пещере Хира недалеко от Мекки. На закате 30 марта верующие будут отмечать праздник разговения — Ураза-Байрам. К окончанию священного месяца мусульмане начинают готовиться заранее. Они тщательно убирают свои дома и дворы, надевают лучшие одежды и накрывают праздничный стол. «Известия» поздравляют всех верующих с началом священного месяца. Специально в честь праздника редакция подготовила теплые слова и картинки, которые можно отправить через мессенджер или распечатать и вручить лично.

Открытки с началом Рамадана-2025

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана



«Дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан! Пусть этот благословенный месяц наполнит ваши сердца миром, а души — светом веры. Пусть Всевышний Аллах одарит вас Своей милостью, укрепит в терпении и стойкости, примет ваш пост, молитвы и все добрые дела. Пусть каждый день Рамадана приносит вам очищение, искреннюю радость и духовное обновление.

Молю Всевышнего, чтобы Он одарил вас и ваших близких крепким здоровьем, безграничной благодатью, защитил от всего дурного и наполнил ваши дома счастьем, теплом и любовью. Пусть этот священный месяц станет для вас временем прощения, умиротворения и множества благословений».

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана



«Поздравляю с наступлением благословенного месяца Рамадан! Пусть этот священный период принесет вам духовное очищение, укрепление веры и много светлых моментов. Желаю вам сил и терпения в соблюдении поста, а также гармонии и мира в душе. Пусть каждый день этого периода будет наполнен добрыми делами, молитвами и радостью общения с близкими. Аллах акбар!»

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана

«Наступил месяц Рамадан — месяц милости, света и добра! Пусть он станет для вас временем очищения, обновления и духовного роста. Желаю, чтобы ваши сердца наполнились покоем, а души — благословением. Пусть Аллах дарует вам силу, терпение и мудрость, примет ваши молитвы и наградит вас Своей бесконечной любовью. Рамадан Мубарак! Пусть этот месяц принесет вам свет и гармонию!»

Благословенного Рамадана: картинки с началом поста

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана

«Дорогие друзья и близкие, поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан! Пусть в вашем доме всегда будет мир и счастье, а сердца наполнятся любовью, благодарностью и верой. Пусть этот месяц принесет вам радость, терпение и единение с близкими. Пусть Аллах простит наши грехи, дарует нам крепкое здоровье и направит на путь добра. Рамадан Мубарак!»

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана



«Дорогие мои, с наступлением священного месяца Рамадан! Этот благословенный месяц дает нам шанс переосмыслить свою жизнь, очистить сердца от обид, научиться прощать и благодарить. Желаю, чтобы он стал для вас временем искреннего сближения с Аллахом, наполненным теплыми молитвами, благими поступками и душевным спокойствием. Пусть Рамадан принесет в ваш дом любовь, мир и взаимопонимание. Пусть в вашем сердце поселится радость, а в душе — гармония и уверенность, что Всевышний ведет вас по самому лучшему пути. Пусть Аллах укрепит вашу веру, одарит вас и ваших близких здоровьем, счастьем и бесконечной благодатью. Рамадан Мубарак!»

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана



«Уважаемые братья и сестры, примите мои искренние поздравления с наступлением священного месяца Рамадан! Рамадан — это не только воздержание от еды и питья, но и месяц глубокого размышления, самосовершенствования и добрых дел. Желаю, чтобы Аллах даровал вам сил и терпение, чтобы достойно пройти этот благословенный путь. Пусть в ваших домах царят мир, любовь и благополучие, а в ваших сердцах — свет веры и благодарности. Рамадан Мубарак! Пусть этот месяц принесет вам только добро, мир и милость Аллаха!»

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана



«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан! Священный месяц несет с собой свет милосердия, прощения и очищения. Пусть данный период станет для вас временем, наполненным искренними молитвами, добрыми делами и внутренним спокойствием. Желаю вам стойкости, терпения и веры, которая будет освещать ваш путь даже в самые трудные моменты. Пусть Аллах смягчит ваши сердца, простит ваши грехи и дарует вам силы стать лучше и добрее. Аллах акбар!»

С началом священного месяца Рамадана: поздравления для мусульман

Сгенерировано ИИ Описание картинки

«Сердечно поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан! Пусть Аллах наполнит ваши души покоем, а ваш дом — благополучием и радостью. Пусть пост станет не только испытанием воли, но и возможностью приблизиться к Творцу, очистить сердце и наполнить жизнь добрыми делами. Желаю вам терпения, мудрости и крепости духа, чтобы достойно пройти этот благословенный путь. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а каждое мгновение Рамадана принесет вам новые возможности. Пусть в ваших сердцах поселится умиротворение, а в ваших семьях царит гармония, любовь и уважение. Рамадан Мубарак! Пусть Аллах одарит вас Своей безграничной милостью и примет ваш пост!»

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана



«С наступлением священного месяца Рамадан! Время, когда сердца наполняются светом веры, души очищаются от тревог, а мысли направляются к добру и милосердию. Пусть данный период станет для вас возможностью заглянуть вглубь себя, найти покой и обрести настоящую радость в приближении к Аллаху. Пусть в эти дни ваши молитвы будут искренними, а сердца — открытыми для любви и прощения. Пусть Всевышний дарует вам силу духа, терпение и смирение, убережет вас от тревог и наполнит вашу жизнь светом и благодатью. Рамадан Мубарак!»

Сгенерировано ИИ Открытка С началом Рамадана



«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступлением священного Рамадана! Священный месяц — особенное время, когда каждый из нас получает возможность стать лучше, очистить сердце от обид, наполнить душу светом веры и доброты. Пусть ваши молитвы будут услышаны, пусть каждое доброе дело станет шагом к благополучию и счастью. Пусть в этот месяц ваши сердца наполнятся любовью, а дома — теплом и гармонией. Аллах акбар!»