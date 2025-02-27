Блогера Subo лишили российского гражданства
Блогера Subo (настоящее имя Субхан Мамедов Мурад оглы) лишили российского гражданства. Об этом сообщает 27 февраля Telegram-канал «112».
По данным Telegram-канала, блогер предоставил ложные сведения о себе, когда получал гражданство России. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выявили нарушения.
Теперь у блогера, который сейчас находится в Арабских Эмиратах, осталось только гражданство Азербайджана. Въезд в Россию ему запретили.
Блогер знаменит развлекательным контентом, прежде всего агрессивным.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Министерство внутренних дел России с начала 2024 года прекратило гражданство в отношении более 1,3 тыс. иностранных граждан.