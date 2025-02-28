Полярное свидание: зачем армия США отрабатывает развертывание в Финляндии

В Финляндии 28 февраля завершаются учения сил специального назначения из США, Канады и Финляндии Arctic Forge – 2025. Более тысячи военнослужащих отрабатывали развертывание контингентов в Арктике. США используют подобные маневры, чтобы повышать эффективность взаимодействия с союзниками, тестировать оружие в условиях низких температур и поддерживать боеготовность своих специальных подразделений, отмечают эксперты. По их мнению, такие учения продолжатся и в будущем, несмотря на то что с приходом к власти Дональда Трампа Вашингтон декларирует новый курс на восстановление диалога с Россией.

Цель учений Arctic Forge – 2025

28 февраля на территории Финляндии заканчиваются учения Arctic Forge – 2025. По задумке организаторов на них отрабатывались сценарии развертывания подразделений стран-участниц в Арктике, а также улучшение оперативной совместимости войск разных стран в экстремальных погодных условиях.

Фото: Global Look Press/Cpl. Alfonso Livrieri

В маневрах приняло участие около 330 американских военнослужащих, 750 канадских и финских. Начались они 17 февраля.

Это регулярные учения европейского командования армии США, которые проходят раз в два года на территории Финляндии и Норвегии, объяснил «Известиям» младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов.

— На них Штаты отрабатывают свое взаимодействие с союзниками, тестируют вооружение, приспособленное к условиям низких температур и высокоширотному климату. Также это возможность поддерживать боеготовность определенных подразделений армии США, — уточнил он. — У маневров каждый раз примерно похожий сценарий. С Аляски в Финляндию кроссполярным рейсом перебрасывается 11-я дивизия, а из штата Нью-Йорк — 10-я горная дивизия. Сначала они тренируются в Финляндии, а потом в Норвегии в рамках учений Joint Viking, где ведущая роль уже у Вооруженных сил Великобритании.

Фото: TASS/Zuma/Sgt. Antonino Mazzamuto

Важно понимать, что речь идет не об учениях под эгидой НАТО, а о совместных маневрах американских вооруженных сил с союзниками, пояснил эксперт.

Зачем США проводят учения в Финляндии

США, участвуя в подобных учениях, осваивают территорию нового члена НАТО — Финляндии, которая находится рядом с Россией и чья местность очень похожа на нашу на севере, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, это подготовка к ведению боевых действий против России в условиях Арктики — отработка переброски войск, налаживание логистики.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa

Никита Липунов тоже подчеркнул, что проведение подобных учений вблизи российских границ повышает военно-политическую напряженность в регионе и точно не делает его безопаснее.

— Динамика по числу участвующих военнослужащих и технике стабильная, что подтверждает плановый характер этих учений. Но всё же эти маневры проходят недалеко от границ России. Таким образом, США не только отрабатывают взаимодействие с союзниками и тестируют вооружения, но также демонстрируют свою боеготовность и посылают России сигнал о том, что они настроены отстаивать свои интересы в регионе. Это часть так называемой политики сдерживания, адресатом которой выступает Россия, — полагает он.

Продолжатся ли учения НАТО после прихода Трампа

В дальнейшем США могут, используя приобретенный на учениях опыт небольших соединений, отрабатывать развертывание более крупных, но станут ли они это делать, пока неясно, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Из числа арктических стран у них в союзниках не только Финляндия. Еще есть Швеция. В Норвегию они сейчас присылают авианосные ударные группировки. Этот фланг они усиливают, это естественно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с приходом Трампа. Он сегодня заявляет, что НАТО надо распускать, завтра он скажет еще что-то, а планы альянса остаются такими же, как были — они проводят учения на наших границах, отрабатывают оперативно-тактические задачи. Нам нужно держать ухо востро и порох сухим, чтобы иметь возможность при необходимости отразить подобные атаки с территории Финляндии, — сказал Виктор Литовкин.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Brian Snyder

Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник считает, что в первую очередь американские военные усилия будут сосредоточены в Западной Арктике, то есть на территории Канады — Arctic Forge также охватили и ее.

— Ситуация сейчас на перепутье, — подчеркнул он. — С одной стороны, американцы очень заинтересованы в Арктике в контексте собственной безопасности. С другой стороны, нынешняя администрация не хочет усиливать противостояние с Россией. Они наверняка попытаются усилить военное присутствие в Гренландии на фоне заявлений Трампа. Что касается Скандинавии, то развертывание сил США там не служит целям нацбезопасности, а скорее наоборот, повышает вероятность столкновения с Россией. И это противоречит политике Трампа в той части, где он по крайней мере демонстрирует желание найти общий язык с Москвой и уменьшить вероятность конфликта.

Поэтому на скандинавском направлении возможно продолжение этого импульса — снижение там американской активности, притом что в арктической зоне на американском континенте она будет расти, полагает Илья Крамник.

Что войска НАТО отработали на учениях Steadfast Dart 2025

Ранее «Известия» писали, что на полигонах Румынии в январе–феврале прошли учения НАТО Steadfast Dart 2025. Во время этих маневров отрабатывалось развертывание новых сил реагирования НАТО (Allied Reaction Force, ARF), задача которых — «быстро укрепить восточный фланг» альянса. Это была их первая тренировка после создания 1 июля 2024 года. Сценарий имитирует возникновение «конфликта с почти равным противником».

По замыслу штаба верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе это должно было показать, что ARF способны к «сложным операциям на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе и в любых условиях».

Фото: Global Look Press/Finnish military

Участие в маневрах приняло около 10 тыс. солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев из девяти стран — членов альянса: Болгарии, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Румынии, Словении, Турции и Франции. Также использовали 17 военно-морских средств, включая десантные корабли, фрегаты, корабли противоминной обороны, эсминцы и подводные лодки; более 20 самолетов; более 1,5 тыс. единиц военной техники, включая танки, ракетные установки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.