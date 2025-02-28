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Врач назвала возможные причины ранних нарушений памяти

Врач Демьяновская: стресс может вызвать ранние нарушения памяти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Нарушения памяти могут заставить тревожиться, особенно в случае, если они проявляются рано. О причинах ранних проявлений проблемы 28 февраля «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

Память человека делится на первичную и долговременную. Первичная вмещает небольшой объем данных, которые хранятся недолго. Долговременная память хранит огромное количество информации: детские воспоминания, все знания и навыки, которые человек считает важными, а также яркие события. Чтобы данные из первичной памяти перешли в долговременную, необходимо приложить определенные усилия, отметила эксперт.

Она рассказала, что причиной трудностей с воспроизведением недавних событий или информации могут стать проблемы с щитовидной железой, инфекции, а также недостаток витаминов и переутомление. Выделяющийся при стрессе гормон кортизол негативно воздействует на гиппокам — область мозга, отвечающую за память и обучение.

«Долговременная память может сбоить, если стойко нарушается работа хранилищ памяти — нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, базальных ганглиев, миндалевидного тела. В старшем возрасте в основе лежат главным образом дегенеративные процессы. В молодом возрасте на первый план выходят перенесенные черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, острые нарушения мозгового кровообращения», — объяснила врач.

К нарушению питания нервных клеток мозга, по ее словам, также приводят артериальная гипертензия, атеросклероз на фоне наследственного нарушения обмена холестерина, сахарный диабет I типа, почечная или печеночная недостаточность на фоне гепатитов или после острых отравлений. Помимо этого, добавила врач, дефицит витамина B1, B12, фолиевой кислоты, активное и пассивное курение, злоупотребление алкоголем также могут влиять на проблемы с памятью.

Демьяновская отметила, что феноменом последних нескольких лет стала диджитал-деменция — значительное снижение памяти у молодых людей на фоне частого использования гаджетов. Люди не запоминают необходимые данные из-за того, что те хранятся в электронных хранилищах. Кроме того, при просмотре роликов задействованы только зрение и слух, в результате чего со временем остальные сенсорные центры, включая мышечную память, навыки удержания координации и равновесия атрофируются за ненадобностью.

«Если проблемы с памятью начали беспокоить до 50–60 лет, то процесс, как правило, обратимый. В первую очередь стоит посетить врача, чтобы исключить влияние на память заболеваний, проверить уровень витаминов и гормональный фон», — сказал врач.

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10 февраля врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала «Известиям» о повышающих риск деменции продуктах. По ее словам, стоит избегать еды с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров. Эти вещества повышают уровень «плохого» холестерина, что со временем приводит к развитию атеросклероза. Они содержатся, например, в жареной пище, фастфуде, маргарине и сливочном масле.

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