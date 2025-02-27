Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Египта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Бадром Абдельати, в ходе которого рассказал о ходе событий в зоне специальной военной операции. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба МИД России на официальном сайте.

«27 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Арабской Республики Египет Бадром Абдельати. <…> В контексте обсуждения украинского кризиса С.В.Лавров изложил оценки последнего развития событий в связи с реализацией целей специальной военной операции», — сказано в заявлении.

Кроме того, лидеры внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по поводу ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Они обсудили необходимость усилить международные усилия для поэтапного соглашения о прекращении боевых действий в Газе, следует из публикации.

До этого, 25 февраля, пресс-служба российского МИД заявила, что РФ и Турция будут поддерживать активный политический диалог, в том числе по украинскому конфликту. Кроме того, были рассмотрены вопросы международной повестки, включая проблематику сирийского урегулирования и положение дел в зоне палестино-израильского конфликта.