В Московском зоопарке появились индийские безжалые пчелы

В Московском зоопарке новые обитатели — в оранжерее поселились индийские безжалые пчелы. Об этом 27 февраля сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Там отметили, что эти насекомые стали частью постоянной экспозиции. Таких пчел нет ни в одном другом зоопарке Европы.

Безжалые пчелы поселились в двухэтажной оранжерее-ротонде, где температура воздуха поддерживается в диапазоне от 26 до 28 градусов, а влажность — на уровне 70–80%.

«Как и в настоящем тропическом лесу, здесь несколько раз в сутки идет дождь. Рядом с безжалыми пчелами в саду живут бабочки-птицекрылки», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Новых жителей зоопарку подарил магистр кафедры энтомологии МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Зенин, который научился их разводить.

Индийских безжалых пчел издавна содержали в глиняных горшках для получения вкусного и полезного меда. Сейчас население некоторых стран Юго-Восточной Азии разводит таких пчел в специальных ульях.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 февраля заявил, что Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов. Он уточнил, что в зоопарке насчитывается более 1,2 тыс. видов, в том числе редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Например, амурские леопарды или суматранские орангутаны.