Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поднимал вопрос о предстоящей сделке между США и Украиной по редкоземельным металлам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу 27 февраля.

«Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял [в разговоре с Путиным], говорю: странно как-то — американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Он отметил, что США говорят не только о редкоземельных материалах, но и в том числе о природном газе, нефти и логистике.

Лукашенко также заявил, что уведомил Путина о своей позиции по этому вопросу. В ответ на это российский лидер сказал, что «американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать».

Кроме того, по мнению президента Белоруссии, Россию соглашение США и Украины может настораживать в случае, если РФ посчитает, что договоренности будут переступать границы экономических отношений.

Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Зеленский прибудет 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Это заявление было сделано после нескольких дней напряженных переговоров между США и Украиной, в ходе которых Зеленский утверждал, что США оказывают на него давление, чтобы он подписал сделку на сумму более $500 млрд, которая заставит «10 поколений» украинцев выплачивать долг.