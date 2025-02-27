Директор Буйнова сообщил о намерении певца оказать помощь сбитой им пенсионерке

Народный артист РФ Александр Буйнов тяжело переживает допущенное им ДТП, в результате которого была сбита женщина на пешеходном переходе, потерпевшей будет оказана вся необходимая помощь. Об этом «Известиям» 27 февраля заявил директор певца Сергей Пудовкин.

По словам Пудовкина, певец «сразу пытался оказать помощь, отвезти в медицинское учреждение, подбежал, но этим должны заниматься специалисты».

«Безусловно, будут принесены все извинения, будет оказана вся медицинская помощь пострадавшей. Ужасно, что это случилось. К сожалению, на дороге это может случиться с каждым. В данном случае это произошло с Александром Николаевичем», — сообщил продюсер.

Он также заверил, что артист не пытался скрыться с места происшествия, как рассказала пострадавшая, и сейчас «очень тяжело переживает и будет переживать».

Сотрудник администрации Наро-Фоминского городского округа Владимир Ермаков в беседе с «Известиями» также подтвердил, что Буйнов место ДТП не покидал, прошел необходимые процедуры, по результатам которых алкоголя в его крови не оказалось.

Ранее в этот день в подмосковной Апрелевке исполнитель совершил наезд на 61-летнюю женщину на пешеходном переходе. Сама пострадавшая, Алла Николаевна, сообщила «Известиям», что исполнитель сразу после ДТП вышел из машины, посмотрел на женщину и сел обратно на водительское кресло. Тогда, по ее словам, свидетели начали кричать, что виновник сейчас покинет место ЧП, и начали фотографировать транспортное средство.

Водитель сдал назад, вышел из автомобиля и отошел в сторону. По словам пенсионерки, звезда эстрады ни разу к ней не подошел. Сейчас женщина находится в больнице.