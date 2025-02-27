Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье

Народный артист РФ Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. Об этом 27 февраля сообщила «Известиям» пострадавшая.

«Вышел, посмотрел, что я лежу, и ушел за машину. Потом сел в машину, люди начали кричать, что он сейчас уедет. Стали фотографировать номер. Видимо, он понял, что всё уже, попал. И немножко машину назад отогнал, вышел и стоял сначала около нее, потом отошел на тротуар и ни разу ко мне даже не подошел», — объяснила Алла Николаевна, добавив, что сразу узнала Буйнова.

По словам пострадавшей, певец ехал на большой скорости. Сейчас 61-летняя пенсионерка находится в больнице.

По данным источника «Известий», инцидент произошел 26 февраля в районе Февральской улицы. После ДТП женщину госпитализировали с разрывом связки.

В этот же день во Владивостоке водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.