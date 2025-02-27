Автомобиль насмерть сбил пешехода во Владивостоке
Во Владивостоке водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода. Об этом 27 февраля сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
«По предварительной информации, 74-летний водитель автомашины Mitsubishi Outlander, двигаясь со стороны улицы Спортивная в направлении Баляева, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался в автомобиле скорой помощи. На месте пришествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Казани 20 февраля. В региональной Госавтоинспекции отметили, что девочки восьми и 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.