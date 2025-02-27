В «Роснефти» рассказали о праздновании Дня белого медведя

Волонтеры «Роснефти» организовали экскурсию в Московский зоопарк для 100 детей из Донбасса и Курской области накануне Дня белого медведя, который отмечается 27 февраля. Ребята узнали об особенностях ухода за дикими животными, их повадках и рационе, а также о профессиях, необходимых в зоопарке, рассказали в пресс-службе компании.

Особый интерес у юных посетителей вызвал вольер с медведицей Айкой, которая находится под опекой «Роснефти». Это первый за более чем 30 лет белый медведь, который родился в зоопарке Ростова-на-Дону. В Москву ее перевезли в 2023 году в возрасте трех лет. Во время визита детей Айка ныряла в бассейн и играла с игрушками.

Кроме того, волонтеры организовали в Санкт-Петербурге автомобильный квест «По следам белого медведя!» для клиентов АЗС «Роснефти». В ходе приключенческой игры участники следовали по заданному маршруту, на остановках выполняли различные задания и знакомились с фактами из жизни арктических обитателей. Одной из остановок на маршруте стала флагманская АЗС «Роснефти» на Лахтинском проспекте, где игроки с помощью дорожных знаков разгадали кодовое слово «Арктика». Квест включал также посещение Музея Арктики и Антарктики.

В Ачинске Красноярского края волонтеры компании провели экологические уроки, посвященные белому медведю. Сотрудники Ачинского НПЗ (входит в «Роснефть») рассказали ребятам о Крайнем Севере, о повадках и особенностях белого медведя. Дети познакомились с программами «Роснефти» по защите обитателя Арктики, а также других животных и птиц северных территорий, узнали о задачах и способах сохранения биоразнообразия. Кроме того, экологи предприятия передали научно-познавательные материалы и методические рекомендации для использования в учебном процессе в образовательные учреждения города.

С 2013 года под опекой «Роснефти» находится 35 белых медведей в 16 российских зоопарках. Компания обеспечивает их полноценное кормление, уход, ветеринарное сопровождение. В рамках корпоративной программы опеки над белыми медведями в зоопарках построено семь новых вольерных комплексов, ежегодно проводятся ремонт и реконструкция существующих вольеров. При поддержке предприятия разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных.

«Роснефть» также реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, обитающих в дикой природе без опеки матери. Благодаря этому, начиная с 2016 года, в российском секторе Арктики уже спасено шесть осиротевших медвежат.

С 2012 года «Роснефть» организует комплексные экспедиции в районах Крайнего Севера. Гидрометеорологические, геологические, биологические исследования проводятся в сотрудничестве с ведущими научными институтами страны на побережье, островах и архипелагах во всех морях Российского сектора Арктики — от Баренцева до Чукотского.

В 2024 году в ходе научной экспедиции «Тамура» был проведен полномасштабный учет белых медведей. Ученые обследовали прибрежную территорию и прилегающие острова Карского моря. Для получения информации о перемещении белых медведей животным впервые были установлены ушные спутниковые передатчики.

В ходе полевых исследований на территории «Национального парка «Русская Арктика» на островах архипелагов Новая земля и Земля Франца-Иосифа были выполнены береговые наблюдения карско-баренцевоморской популяции белого медведя. Ученые провели сбор биологических образцов и отбор проб животных для последующей лабораторной обработки.

Полученные в ходе экспедиционных работ образцы позволили провести уникальные молекулярно-генетический, серологический, микробиологический, гематологический и токсикологический анализы. Токсикологический анализ крови позволяет выявить состав и уровни загрязнителей, в том числе антропогенного происхождения.

Полученные результаты помогают значительно расширить и актуализировать сведения о популяции белых медведей, обитающих в российской Арктике — путях их миграции, физическом состоянии, а также разработать мероприятия по сохранению животных.