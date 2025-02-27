Мединский возглавил Союз писателей России

Помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский был назначен на пост председателя правления Союза писателей России. Об этом стало известно 27 февраля в ходе XVII внеочередного съезда организации.

Председатель счетной комиссии объявил, что кандидатуру Мединского поддержали 143 человека, один проголосовал против, еще трое воздержались от голосования, передает корреспондент ТАСС.

Союз писателей России — общероссийская общественная организация, которая отмечает своей миссией создание для авторов творческой среды, в которой они смогут развивать собственный потенциал и добиться признания от читателей. Организация также занимается защитой авторских прав.