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Мединский возглавил Союз писателей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский был назначен на пост председателя правления Союза писателей России. Об этом стало известно 27 февраля в ходе XVII внеочередного съезда организации.

Председатель счетной комиссии объявил, что кандидатуру Мединского поддержали 143 человека, один проголосовал против, еще трое воздержались от голосования, передает корреспондент ТАСС.

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Союз писателей России — общероссийская общественная организация, которая отмечает своей миссией создание для авторов творческой среды, в которой они смогут развивать собственный потенциал и добиться признания от читателей. Организация также занимается защитой авторских прав.

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