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Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Заместитель генерального директора львовских «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после завершения тренировочных сборов в Турции. Об этом 26 февраля сообщили в Tribuna.com.

«Все сотрудники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, игроки и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», — приводит слова генерального директора «Карпат» Андрея Русола сайт.

25-летний Авдыш занял пост заместителя генерального директора львовского клуба в октябре 2024 года. До работы в «Карпатах» он занимался спортивным консалтингом.

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Ранее, 16 февраля, сообщалось, что игрока сборной Украины по баскетболу Владимира Конева сняли с поезда в Латвию и доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Президент баскетбольного клуба «Днепр» Валерий Кондратьев отметил, что у спортсмена была бронь от мобилизации от министерства молодежи и спорта.

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