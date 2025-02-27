Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Заместитель генерального директора львовских «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после завершения тренировочных сборов в Турции. Об этом 26 февраля сообщили в Tribuna.com.
«Все сотрудники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, игроки и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», — приводит слова генерального директора «Карпат» Андрея Русола сайт.
25-летний Авдыш занял пост заместителя генерального директора львовского клуба в октябре 2024 года. До работы в «Карпатах» он занимался спортивным консалтингом.
Ранее, 16 февраля, сообщалось, что игрока сборной Украины по баскетболу Владимира Конева сняли с поезда в Латвию и доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Президент баскетбольного клуба «Днепр» Валерий Кондратьев отметил, что у спортсмена была бронь от мобилизации от министерства молодежи и спорта.