Глава ПСБ и губернатор Нижегородской области обсудили флагманские инфраструктурные проекты

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили расширение взаимодействия между банком и региональным правительством. Об этом по итогам рабочей встречи сообщили в пресс-службе ПСБ.

В ходе переговоров стороны говорили, в частности, о потребности в строительстве жилья для работников ОПК в Нижегородской области в рамках программы ПСБ. Прежде всего, спрос на новое жилье в регионе отмечается в городах с высокой концентрацией предприятий ОПК — Сарове, Арзамасе и Дзержинске. Также на встрече обсудили проекты с применением механизма государственно-частного партнерства.

По словам председателя ПСБ, банк «готов включаться в работу над новыми инфраструктурными проектами и социально важными задачами, подходить к решениям системно с учетом региональных и городских особенностей».

«Обсудили с Петром Фрадковым и его коллегами наши флагманские инфраструктурные инициативы. Отдельный аспект — реализация ряда концессий, в том числе по развитию территорий в Нижнем Новгороде», — сказал Никитин.

В рамках визита в регион Фрадков, который также является главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президентом Олимпийского комитета России, встретился с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло. Стороны договорились, что летом в Нижнем Новгороде пройдет мероприятие по одной из легкоатлетических дисциплин, а также будут проработаны вопросы, касающиеся спортивной инфраструктуры в регионе как для профессионального, так и для любительского спорта.