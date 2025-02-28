Россияне рассказали о случаях дискриминации на работе

Россияне рассказали, как часто сталкиваются с гендерной дискриминацией на работе. Так, распространенной проблемой такого неравенства на рабочем месте оказались вопросы работодателей о детях (54%). Разрыв в оплате труда, когда мужчины и женщины на одинаковых позициях получают разное вознаграждение, зафиксирован у 15% опрошенных, говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились «Известия» 28 февраля.

Также 51% респондентов не устроил уточнения работодателей о семейном положении и планах на декретный отпуск.

Кроме того, заметный процент опрошенных (28%) отметили предпочтение при приеме на работу кандидатов определенного пола.

Распространенными оказались неуместные шутки коллег, имеющие гендерную окраску (15%), и неравномерное представительство полов в руководстве: 15% опрошенных столкнулись исключительно с женским руководством, 13% — с исключительно мужским.

К тому же 13% респондентов указали на преимущественное продвижение по службе мужчин, а 6% — женщин.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина обратила внимание на то, что в России работодатель не имеет права устанавливать гендерные ограничения при выборе кандидатов кроме оговоренных законом, но практика показывает, что соискатели иногда сталкиваются с некоторыми трудностями.

«Например, в прошлом году по 21% опрошенных россиян указали, что в их компании чаще продвигают сотрудников-мужчин; также они заявили о большем количестве мужчин на руководящих должностях. Но сегодняшние результаты исследования показывают тенденцию к улучшению ситуации: о тех же проблемах заявили всего по 13% респондентов. Увеличение числа женщин на руководящих позициях и рост их участия в традиционно мужских профессиях свидетельствуют о позитивных сдвигах», — отметила она.

Ранее, 15 января, сообщалось, что каждый третий опрошенный россиянин (28%) запланировал сменить место работы в 2025 году. Об этом говорилось в результатах исследования Русской школы управления. Среди наиболее частых причин такого решения названы низкая зарплата (так ответили 47% опрошенных), отсутствие возможностей для профессионального роста (45%), отсутствие карьерных перспектив (39%).