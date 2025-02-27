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Политолог указал на интерес Трампа в увеличении территории Украины из-за ресурсов

Мезюхо: Трампу выгодно возвращение территорий Украине из-за природных ресурсов
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон постарается вернуть Украине как можно больше утраченных территорий, не противоречит его ранее высказанным сомнениям в том, что это возможно. Однако Вашингтон действительно заинтересован в том, чтобы украинских территорий было больше, потому что тогда США смогут зарабатывать на расположенных там ресурсах. Таким мнением с «Известиями» 27 февраля поделился политолог Иван Мезюхо.

Соответствующее заявление Трамп сделал накануне в ходе заседания кабинета министров, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома. Так, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли возвращать территории Украине, президент предложил ему самому забрать их у России. При этом он добавил, что Белый дом сделает всё возможное для заключения наилучшего соглашения для обеих сторон, и пообещал «очень сильно постараться», чтобы Украине вернулось «как можно больше».

«Давайте исходить из того, что Дональд Трамп сделал это заявление в присутствии журналистов. Американский президент любит, когда его цитируют, когда он привлекает внимание представителей средств массовой информации. Я бы не расценивал это заявление американского президента как опровержение его недавних слов о том, что Украина не может вернуть все земли, на которые она претендует», — прокомментировал Мезюхо.

Кроме того, он подчеркнул, что «старания» Вашингтона на этот счет необязательно окупятся, так же как и словосочетание «как можно больше» не гарантирует, что Киев получит хоть что-то. При этом, считает собеседник издания, США в любом случае рассчитывают на сохранение украинской государственности, поскольку не хотели бы терять подконтрольную страну у границ с Россией.

«Трамп рассчитывает на полномасштабное разграбление украинской экономики, ее ресурсов, государственной собственности. Он хотел бы получить от Украины всё, что можно, выжать всё, что еще не выжали. А для этого ему хотелось бы, чтобы Украина не ограничивалась Львовской и Ивано-Франковской областями», — добавил политолог.

Он пояснил, что чем больше территории, тем больше ресурсов с этих территории США могут получить. Трамп, давая такие обещания Киеву, исходит из логики бизнесмена, резюмировал Мезюхо.

Украина и США обсуждают сделку по полезным ископаемым. Разбор

До этого, 25 февраля, Трамп заявил, что на Украине в том или ином виде необходимо размещение миротворческих сил, которое будет приемлемо для всех сторон. Также американский лидер заявил, что не возражает против приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По его словам, он планирует обсудить с Зеленским вопрос возвращения Украиной США ранее предоставленных средств.

Ранее, 24 февраля, Трамп сообщал о продвижении в переговорном процессе между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

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