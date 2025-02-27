Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

В Кремле предложили не забегать вперед по вопросу встречи РФ и США в Стамбуле

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу встречи представителей России и США в Стамбуле.

По его словам, существуют ключевые договоренности, касающиеся данного вопроса, которые были достигнуты в Эр-Рияде.

«Сейчас действительно на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — сказал 27 февраля Песков на брифинге, отвечая на вопрос, какие надежды возлагают на встречу представителей РФ и США в Стамбуле, помимо устранения препятствий работы диппредставительств.

Официальный представитель Кремля добавил, что информация по результатам переговоров в Стамбуле будет предоставлена позже.

Слушали и слышали друг друга. Чем завершилась встреча с делегацией США

В этот же день стало известно о начале переговоров между РФ и США по проблемам работы посольств. Говоря о предстоящих переговорах, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи станет ясно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении актуальных вопросов.

21 февраля госсекретарь Марко Рубио заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, данное взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025