В Кремле предложили не забегать вперед по вопросу встречи РФ и США в Стамбуле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу встречи представителей России и США в Стамбуле.

По его словам, существуют ключевые договоренности, касающиеся данного вопроса, которые были достигнуты в Эр-Рияде.

«Сейчас действительно на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня», — сказал 27 февраля Песков на брифинге, отвечая на вопрос, какие надежды возлагают на встречу представителей РФ и США в Стамбуле, помимо устранения препятствий работы диппредставительств.

Официальный представитель Кремля добавил, что информация по результатам переговоров в Стамбуле будет предоставлена позже.

В этот же день стало известно о начале переговоров между РФ и США по проблемам работы посольств. Говоря о предстоящих переговорах, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи станет ясно, насколько обе стороны «смогут двигаться быстро и эффективно» в решении актуальных вопросов.

21 февраля госсекретарь Марко Рубио заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, данное взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран.