Катавшийся по магазину в Калуге самокатчик избил пенсионера после замечания
В одном из магазинов Калуги 19-летний молодой человек напал на пожилого мужчину после сделанного ему замечания. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба УМВД по региону в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, молодой человек катался по торговому залу на самокате вместе с приятелем, мешая покупателям. Один из посетителей сделал им замечание, после чего между ними произошел конфликт. В ходе перепалки пенсионер схватил нарушителя за куртку, на что второй юноша ответил агрессией — он ударил мужчину, а затем продолжил избиение, когда тот упал.
Очевидцы вызвали полицию, и нападавший был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ), а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
6 января во Владивостоке водитель легкового авто избил пенсионера, личность злоумышленника установили по видеокадрам в Сети. Следователем СК было принято решение о необходимости избрания в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.