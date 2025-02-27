В Москве в четыре раза выросло число зданий с художественной подсветкой
Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой в Москве выросло более чем в четыре раза и достигло 2,3 тыс. Световой дизайн каждого строения создается индивидуально, чтобы подчеркнуть его конструктивные и декоративные элементы, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Есть и особенные проекты — например, 23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены в концепции «самоцветы», а улицы Садового кольца отличают золотые оттенки.
В 2024 году подсветку получили 83 объекта. Среди них Театр кукол им. Образцова, музей-квартира Кржижановского, Живописный мост, универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках» и другие.
Кроме того, с 2011 года в столице установили 478 тыс. приборов наружного освещения. Улицы оснащаются современными энергоэффективными светильниками, а также в городе внедряются умные системы управления, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно регулировать яркость, проверять напряжение и контролировать, горит фонарь или нет.
В 2025 году планируется установить свыше 32 тыс. приборов наружного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, оснастить 117 объектов архитектурно-художественной подсветкой.