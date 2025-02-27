В Томске бывший боксер при выходе из лифта нокаутировал женщину
В Томске мужчина при выходе из лифта ударил женщину, после чего та потеряла сознание. Полицейские задержали злоумышленника. Об этом 27 февраля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Уточняется, что инцидент произошел в жилом доме на улице Енисейской. Мужчина находился в гостях у отца и распивал алкогольные напитки. Затем он спустился на первый этаж в лифте и заблокировал двери. В этот момент лифт ожидали две женщины и дочь одной из них. Мужчина вышел из кабины. Он внезапно ударил одну из женщин по голове, она упала и потеряла сознание.
«В кратчайшие сроки участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Советскому району города Томска задержали подозреваемого», — написала Волк в Telegram-канале.
Личность злоумышленника установили, им оказался 43-летний житель поселка Светлый, который ранее занимался боксом. В настоящее время он работает мастером по ремонту холодильников. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
21 февраля МВД России сообщило, что в центре Москвы работник бара избил посетителя. Между мужчинами произошел конфликт, после чего бармен вывел его на улицу, где завязалась драка. В результате он свалил посетителя с ног, из-за чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание. По словам врачей, его здоровью был причинен тяжкий вред. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).