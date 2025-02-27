Более 2 тыс. жителей Владивостока отключены от отопления из-за ЧП на теплотрассе
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- Более 2 тыс. жителей Владивостока отключены от отопления из-за ЧП на теплотрассе
В результате прорыва на участке теплотрассы во Владивостоке более 2 тыс. жителей многоквартирных домов остались без отопления и водоснабжения. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«В вечернее время 26 февраля 2025 года в результате порыва на участке теплотрассы без центрального отопления и горячего водоснабжения осталось более 2 тыс. жителей многоквартирных домов по улицам Ватутина и Нейбута», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что на данный момент все восстановительные работы завершены. По факту происшествия прокуратура начала проверку. После проведения всех необходимых действий специалистами будут установлены все обстоятельства инцидента.
9 февраля сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге на улице Солдатова прорвало теплотрассу. Кипяток залил асфальт улицы и распространился на пешеходный переход. Движение транспорта, где произошла авария, ограничено.