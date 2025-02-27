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АP узнало о планах администрации Трампа аннулировать более 90% контрактов USAID

AP: США аннулируют более 90% контрактов USAID на общую сумму в $60 млрд
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Фото: TASS/ALEX WROBLEWSKI
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Администрация американского президента Дональда Трампа планирует аннулировать более 90% контрактов на оказание иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID) и Госдепартамента. Об этом 27 февраля сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на внутреннюю служебную записку администрации.

Отмечается, что таким образом США собираются сократить общую сумму помощи по всему миру почти на $60 млрд. Будет отменено 5800 из 6200 многолетних контрактов USAID на сумму $54 млрд, а также 4100 из 9100 грантов Госдепартамента в размере $4,4 млрд.

В агентстве уточнили, что помимо остановки финансирования программ администрация американского лидера также планирует отстранить от работы большинство сотрудников USAID посредством принудительных отпусков и увольнений.

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Указ Трампа о приостановке на 90 дней помощи Вашингтона другим странам был опубликован 20 января. Федеральный судья в США 14 февраля обязал администрацию американского лидера вновь направлять финансирование, отмечая, что его приостановка была внезапна и незаконна. Затем суд обязал администрацию Трампа разморозить иностранную помощь в течение двух дней в связи с невыполнением первого судебного постановления. Кроме того, лидер департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск 3 февраля сообщил о запуске процесса по ликвидации USAID. Бизнесмен отметил, что агентство не подлежит восстановлению и его нужно закрывать.

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