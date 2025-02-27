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В магазине в Красноярске произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м

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Фото: МЧС РФ
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Пожар на площади 1 тыс. кв. м произошел в магазине в Красноярске. Об этом 27 февраля сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как заявили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 03:26 по местному времени (23:26 мск 26 февраля), а в 05:26 по местному времени (01:26 мск) стало известно о локализации пожара на площади 1 тыс. кв. м.

«В результате пожара пострадавших нет. Информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации возгорания принимали участие 36 пожарных и 10 единиц спецтехники, включая 31 человека и восемь единиц техники от МЧС России.

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В МЧС России 26 февраля сообщили о пожаре в салоне красоты, расположенном на первом этаже жилого дома в Москве в районе Сокол. Уточнялось, что специалисты спасли трех жильцов дома, включая ребенка, еще 15 человек эвакуировали.

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