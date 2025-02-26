Пожар в салоне красоты в Москве ликвидировали

Пожар ликвидировали в салоне красоты, расположенном на первом этаже жилого дома в Москве в районе Сокол. Об этом 26 февраля сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар на 40 кв. м ликвидировали 32 огнеборца МЧС России и восемь единиц техники. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС России спасли трех жильцов дома, включая ребенка, еще 15 человек эвакуировали.

22 февраля сообщалось, что двое детей и двое подростков погибли при пожаре в Омской области. Уточнялось, что в селе Ильичевка ранним утром живущие по соседству с горящим зданием заметили дым и сообщили в пожарную охрану.