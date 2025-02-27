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В Венесуэле указали на ущерб для компаний США из-за отмены нефтяного соглашения

Родригес: отмена нефтяного соглашения с Венесуэлой нанесет ущерб компаниям США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение президента США Дональда Трампа об отмене лицензий нефтяной компании Chevron на работу на территории Венесуэлы нанесет ущерб компаниям из Соединенных Штатов и гражданам страны. Об этом 26 февраля заявила исполнительный вице-президент, министр углеводородов республики Делси Родригес.

«Правительство Соединенных Штатов приняло пагубное и необъяснимое решение. Объявляя санкции против американской компании Chevron, стремясь нанести ущерб венесуэльскому народу, на самом деле оно наносит ущерб Соединенным Штатам», — говорится в сообщении вице-президента в Telegram-канале.

Родригес отметила, что данный шаг ставит под сомнение надежность американских инвестиций в мире. По ее словам, Венесуэла выступает категорически против подобных действий. Она добавила, что такое же давление в период с 2017 до 2021 года привело к миграции с «широко известными последствиями».

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26 февраля Трамп сообщил о том, что США с 1 марта аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти. По его словам, Венесуэла не выполнила условия соглашения, из-за чего оно и будет аннулировано. 19 февраля американский лидер назвал Венесуэлу врагом США и напомнил, что в свой первый президентский срок он ввел санкции против Каракаса. Однако администрация бывшего президента США Джо Байдена начала закупать у латиноамериканского государства нефть «на миллиарды долларов».

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