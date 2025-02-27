Трамп сообщил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой с 1 марта

США с 1 марта аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти. Об этом 26 февраля сообщил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, Венесуэла не выполнила условия соглашения, из-за чего оно и будет аннулировано.

«Мы отменяем уступки, которые коррумпированный [бывший президент США] Джо Байден предоставил [президенту Венесуэлы] Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп добавил, что решение о расторжении «неэффективного и невыполненного» соглашения между странами связано также с тем, что Венесуэла не осуществила обязательства по возврату мигрантов.

Трамп 19 февраля назвал Венесуэлу врагом США и напомнил, что в свой первый президентский срок он ввел санкции против Каракаса. Однако администрация Байдена начала закупать у латиноамериканского государства нефть «на миллиарды долларов». Также американский лидер сообщил, что запретит американским компаниям закупать нефть у Венесуэлы.