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Режиссер Кустурица рассказал о своем новом фильме с участием Юры Борисова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал «Известиям» о своем новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание» с российским актером Юрой Борисовым.

По словам режиссера, по сюжету фильма молодой режиссер желает снять свой фильм по мотивам романа русского писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание». Друг режиссера в один момент знакомит его с богатым человеком, который предлагает главному герою для съемки фильма убить его жену за $5 млн.

«Будет такая модерная трагикомедия», — заявил Кустурица.

Также кинорежиссер рассказал о том, почему выбрал на главную роль Юру Борисова. Он отметил, что российский актер может сыграть абсолютно любую роль, и отнес его к актерам, «какими были самые лучшие актеры в мире».

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Режиссер Кустурица сообщил 25 февраля на международном фестивале «Кустендорф», что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание», и выразил восхищение работой актера в других фильмах. Борисов, в свою очередь, сообщил, что вырос на кинокартинах сербского кинорежиссера.

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