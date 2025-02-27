Британский лорд Балф оценил способности ЕС повлиять на решения Трампа по Украине

Европейский союз (ЕС) не способен повлиять на решения американского президента Дональда Трампа, касающиеся Украины, заявил «Известиям» член палаты лордов британского парламента Ричард Балф.

«Это был конфликт, который вели США. Если США урегулируют ситуацию, то у ЕС не останется иного выбора, кроме как последовать их примеру. Трамп прав, утверждая, что бессмысленную бойню надо прекратить и что Европа ошибочно потакает правым аналитическим центрам, поддерживая это противостояние», — отметил он.

По мнению политика, настало время перейти к диалогу, Россия же «должна настаивать на отмене санкций».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона