Штрафы за нарушение правил авиаперелетов вырастут до 1 млн рублей
Штрафы за нарушение правил авиаперелетов могут увеличить до 1 млн рублей. Как выяснили «Известия», законопроект с такими поправками 27 февраля внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
«Необходимость разработки законопроекта обусловлена тем, что сегодня в РФ работает ряд компаний, предоставляющих в той или иной форме услуги, связанные с кратковременными полетами (экскурсионные, «воздушное свидание», «полет с высшим пилотажем») и, к сожалению, с самолетами, выполняющими данные полеты, иногда случаются трагические инциденты», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».
В ней также отмечается, что со всеми случившимся авариями разбираются компетентные ведомства, однако недопустима ситуация, когда авиакомпании работают без соответствующих и необходимых сертификатов, лицензий, допусков, разрешений.
Согласно документу, предлагается ввести новую норму о наказании за повторное нарушение статей КоАП 11.3 («Действия, угрожающие безопасности полетов»), 11.4 («Нарушение правил использования воздушного пространства») и 11.5 («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов»).
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Штурвал проблем: штрафы за несанкционированные полеты вырастут до 1 млн