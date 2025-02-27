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В Ватикане сообщили об улучшении состояния здоровья папы римского

Vatican News: состояние папы Франциска демонстрирует небольшое улучшение
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Состояние здоровья папы римского Франциска незначительно улучшилось. Об этом сообщил 26 февраля портал Vatican News со ссылкой на заявление пресс-службы Святого престола.

«Состояние Святейшего Отца показало небольшое дальнейшее улучшение за последние 24 часа», — пишет портал.

Уточняется, что легкая почечная недостаточность, которая наблюдалась у папы римского в последние дни, утихла. При этом компьютерная томография грудной клетки показала нормальное протекание воспаления легких. Также улучшение здоровья подтвердили и анализы крови.

«Святой отец продолжает получать кислородную терапию с высокой скоростью потока, но сегодня у него не было никаких респираторных приступов, похожих на астму. Дыхательная физиотерапия продолжается. Несмотря на небольшое улучшение, его прогноз остается осторожным», — говорится в сообщении.

Кроме того, папа римский сегодня днем возобновил свою работу, причастившись перед этим.

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О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей. На следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, и он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 25 февраля сообщалось, что папа римский всё еще находится в критическом состоянии, однако его показатели стабильны.

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