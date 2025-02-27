Точный гороскоп на март 2025 года для всех знаков зодиака

Первый месяц весны пройдет под покровительством двух ретроградных планет — Венеры и Меркурия. Как пояснили «Известиям» астрологи, в это время могут возвращаться бывшие партнеры или друзья, а информация будет требовать более детальной проверки. Однако некоторым знакам месяц сулит карьерные перспективы и успехи в любви. О том, что ждет все знаки зодиака в марте, — в материале «Известий».

Общий гороскоп на март

Первый месяц весны начнется с ретроградной Венеры. Планета будет двигаться в обратном направлении 2–13 марта. Могут вернуться бывшие партнеры, супруги, возлюбленные, также могут подниматься нерешенные вопросы в существующих отношениях. Всё это направлено на проработку себя и переоценку ценностей.

— С 15 марта и до 7 апреля Меркурий будет ретроградным. Важно в этот период заранее перепроверять всю входящую информацию и не начинать важные проекты, потому что будут сбои в информации, технике, недопонимание в коммуникации с другими людьми, путаница в документах. Это период, когда могут присутствовать хаос и суета в нашей повседневной жизни и всё придется переделывать по несколько раз, — рассказала «Известиям» астролог-прогнозист, основатель школы астрологии ORION Александра Ващилко.

Овен: гороскоп на март 2025 года

Первая половина месяца обещает Овнам много социального общения, встреч с друзьями. Благоприятно строить планы на будущее и принимать активное участие в работе с командой, запускать проекты.

Но вторая половина месяца заставит представителей этого знака уйти в себя, пересмотреть свои цели, пофантазировать над «идеальной жизнью» и, возможно, отдохнуть от повседневной суеты, заняться своим ментальным здоровьем, уехать в отпуск.

Могут наблюдаться повышенные траты либо могут быть задержки в получении дохода, особенно у тех, кто работает онлайн и с зарубежными клиентами. Также март принесет долгожданную встречу со своим возлюбленным или супругом, если в отношениях присутствовала дистанция, либо Овны могут вступить в отношения с иностранцем или заключить бизнес-партнерство с иностранной компанией. Но важно уделить себе время и проанализировать, действительно ли это партнерство соответствует внутренним ценностям или надо что-то изменить.

Телец: гороскоп на март 2025 года

В первую половину месяца Тельцы будут активно вовлечены в сферу работы и реализацию своих профессиональных амбиций. Стоит использовать это время, чтобы создать/запустить новый проект или заявить о себе, решить вопросы с руководством. Это время для активной работы.

А во второй половине месяца свои идеи и проекты можно выводить в масштаб, запускать рекламные кампании, проявлять больше активности в социальных сетях или в группах, в коллективе. Также Тельцам стоит больше времени уделить встречам с друзьями или иными авторитетными людьми, которые помогут в продвижении идей. Но обязательно следить за речью и за тем, как доносятся смыслы. Стоит убедиться, что команда и собеседники всё понимают правильно.

Также в этот период появится возможность, чтобы реализовать свои самые искренние желания, которые давно откладывались, или совершить покупку гаджетов и вещей, которые очень хотелось. Только обязательно нужно перепроверять все покупки, технику и договоренности, чтобы не возникло неприятных сюрпризов.

Близнецы: гороскоп на март 2025 года

В первой половине месяца у Близнецов может возникнуть желание учиться и приобретать новые навыки, путешествовать или расширять свое мировоззрение и горизонты иным образом. Это отличное время для изучения новой информации и повышения квалификации. Может присутствовать много общения с иностранцами. Кто-то может отправиться в неожиданное путешествие.

Но уже во второй половине месяца акцент сместится на карьеру и профессиональные достижения. Настанет момент, когда придется принимать важные решения, которые повлияют на профессиональный путь. Придется много поработать и, возможно, даже через «не хочу». Могут возникать непредвиденные трудности в рабочих процессах, например когда обещали повышение и всё откатилось назад, сместились сроки. Возможны недопонимание с начальством или иными структурами либо неправильное распределение ресурсов, бюджета, путаница в документах, отчетах, задержки в переговорах. Важно не торопить события и быть предельно внимательными.

Рак: гороскоп на март 2025 года

Первая половина месяца заставит Раков разобраться с финансами, кредитами и обязательствами, если они имеются. Это время, когда стоит внимательно анализировать расходы и не совершать импульсивных покупок. Кто-то возьмет кредит на развитие, кто-то погасит, кто-то может привлекать инвестиции в свой проект или одалживать деньги своим партнерам. Возможно, придется закрыть старые долги, пересмотреть свой бюджет и заняться бюрократическими вопросами.

Во второй половине марта фокус внимания сместится на обучение, поездки, решение юридических вопросов, оформление важных документов. Можно отправиться в путешествие, о котором давно мечталось, либо расслабиться, посмотреть на мир и свою жизнь под другим углом, перегрузиться. Обязательно нужно перепроверять всю входящую информацию, документы, план своих действий, потому что может присутствовать хаос и суета из-за невнимательности.

Лев: гороскоп на март 2025 года

Первая половина марта потребует пристального внимания в теме личной жизни или в решении вопросов касательно бизнеса. Львам стоит уделить больше внимания выстраиванию гармоничных отношений со своим супругом или найти нового возлюбленного. Можно запартнериться с новыми людьми, создать новый бизнес-проект или подписать взаимовыгодное сотрудничество. Возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль в жизни Льва.

Однако во второй половине месяца важно разобраться с долгами, кредитами, совместными активами, если они имеются. Стоит распределить доли, привлекать инвестиции. Львов могут ждать налоговые проверки, или будут иные финансовые траты, оплата штрафов и так далее. Кто-то будет решать вопросы наследства или страховых выплат. Важно быть внимательными к своим финансовым обязательствам, особенно если они связаны с кредитами, налогами или обязательствами перед партнерами.

Дева: гороскоп на март 2025 года

В первой половине марта фокус внимания Дев будет обращен преимущественно на рабочие процессы и повседневный быт. Необходимо правильно организовать свой режим дня, темп жизни, оптимизировать процессы. Возможно использование ИИ-инструментов в качестве помощника. Также стоит обратить внимание на свое здоровье, при необходимости провести чекап организма и добавить физическую активность на постоянной основе.

А во второй половине месяца внимание Дев переключится на сферу партнерских отношений. Могут происходить новые знакомства, но стоит быть аккуратными, так как есть риск надеть розовые очки и оказаться в иллюзиях насчет нового избранника. В существующих отношениях могут возникать недопонимания, вскроются тайны или секреты. И с этими ситуациями придется разобраться, в отживших себя отношениях поставить точку. Также со своими бизнес-партнерами или клиентами нужно будет пересмотреть договоры и условия сотрудничества. Обязательно держать руку на пульсе и не доверять всему, что оказывается на слуху.

Весы: гороскоп на март 2025 года

В первой половине марта Весы могут обучаться чему-то новому, проходить образовательные курсы, приобретать новые навыки. Возможны новые знакомства, рост аудитории, популярность в определенных кругах. Весы смогут более активно проявлять себя в социуме и проектах, связанных с технологиями, или в сфере творчества и блогерства. Это отличное время для планирования поездок, оформления документов, общения с людьми из других городов и стран.

Однако вторая половина месяца потребует обратить больше внимания на рабочие процессы, может наблюдаться суета в выполнении повседневных задач, когда всё идет не по плану. Стоит разобраться с рутиной, нормализовать свой распорядок дня, добавить легкости. И также важно обратить пристальное внимание на свое здоровью. Добавить физическую активность в виде танцев, пилатеса. И если есть нерешенные вопросы по теме красоты или женского здоровья, самое время их решить, пройти необходимые процедуры. Но врача выбирать стоит качественно, чтобы не разочароваться в результате.

Скорпион: гороскоп на март 2025 года

Первая половина марта акцентирует внимание на обустройстве дома либо решении вопросов с недвижимостью. Скорпионы могут либо переехать, либо приобрести новую недвижимость, либо обустраивать и реорганизовывать пространство в своей существующей недвижимости. Можно купить робот-пылесос или иные умные приборы в дом. Не менее важно уделять внимание близким, а также, вероятно, помочь им в финансовом плане.

Во второй половине месяца появится возможность выгодного вложения денег или, наоборот, необходимость пересмотреть текущие расходы. Скорпионы могут много ресурсов вкладывать в сферу развлечений, отдыха и прочих активностей. Кто-то влюбится и с головой уйдет в новые романтические приключения. Другим захочется больше свободы, вдохновения и легкости в отношениях. Не исключена встреча с человеком из прошлого. Тем Скорпионам, которые уже состоят в отношениях, нужно постараться в них разобраться и быть честными перед собой: действительно ли человек, который находится с рядом, и нынешние отношения приносят истинное удовольствие.

Стрелец: гороскоп на март 2025 года

Первая половина марта принесет Стрельцам много общения в группе единомышленников или с друзьями. Они будут проходить тренинги, семинары или нетворкинги, благодаря которым появится новый круг знакомых, а общение в последующем может перерасти в совместные проекты. Возможны новое партнерство, переговоры, подписание контрактов и расширение деловых связей. Не исключены краткосрочные поездки, командировки, в том числе в соседние регионы.

Однако во второй половине месяца внимание Стрельцов переключится на семью, дом, личные вопросы. Возможно, возникнет необходимость решения бытовых проблем или желание побыть наедине с собой, разобраться в жизненных смыслах и приоритетах, пересмотреть свои планы на будущее. Также Стрельцы могут заниматься обустройством дома, перестановкой мебели, полезным будет расхламить пространство. Кто-то может даже заинтересоваться приобретением движимого или недвижимого имущества и будет анализировать рынок и доступные варианты вложения своих средств.

Козерог: гороскоп на март 2025 года

В первой половине марта Козерогам придется активно решать разного рода финансовые вопросы. Это хорошее время для планирования бюджета, анализа своих доходов и расходов. Возможно, на горизонте появятся новые источники заработка или же будет нужно пересмотреть старые договоры и обязательства. Также Козерогам важно обратить внимание, насколько правильно они распоряжаются своим временем, энергией и куда направляют свои силы. Эти показатели также требуют реорганизации.

Во второй половине месяца приоритеты изменятся: Козерогам захочется больше общения, передвижений и интеллектуальной активности. Это отличное время для новых знакомств, поездок, а также саморазвития. Только знакомства эти могут оказаться неэффективными. В этот период Козерогам важно тщательно фильтровать всю входящую информацию и не верить на слово всему, что говорят. Может возникнуть необходимость пересмотреть свои профессиональные обязанности, условия сотрудничества и договоренности, заключенные ранее. Возможен хаос в документах, поэтому важно быть внимательными к деталям, не торопиться брать на себя новые обязательства. Новые дела стоит отложить до второй половины апреля.

Водолей: гороскоп на март 2025 года

Первая половина марта будет для Водолея периодом активности и новых начинаний. Это время, когда стоит проявлять себя максимально активно и брать инициативу в свои руки, чтобы достичь целей. Хорошее время для обновления имиджа, работы над личным брендом и позиционированием. Сейчас важно заложить крепкий фундамент для будущего развития. Желательно поработать над самооценкой и смыслами, которые Водолеи транслируют вовне.

Однако во второй половине месяца фокус сместится на финансовую сферу. Представителям этого знака придется пересмотреть бюджет, сопоставить дебет/кредит, разобраться с долгами, если имеются, и найти новые источники заработка. Тем, кто одалживал деньги, стоит быть готовыми, что долг не будет погашен полностью, возможны задержки в выплатах, хаос в расчетах, документах и покупках. Не всё, что кажется важным и ценным, будет таковым. Возможны неожиданные траты, которые будет сложно возместить или вернуть.

Рыбы: гороскоп на март 2025 года

В первой половине марта Рыбам захочется уединения и отдыха. Пришло время, чтобы переосмыслить свою жизнь, помечтать об идеальном, расставить приоритеты, написать список желаний или составить план действий на ближайшее будущее. Это хороший период, чтобы навести порядок в рабочей рутине, освободить себя от обязательств, взять отпуск или посвятить время созданию нового проекта, с которым можно будет выйти в онлайн или презентовать его иностранной аудитории. В этот период Рыбам особенно важно доверять своей интуиции и стараться меньше подключать логику.

А во второй половине месяца фокус внимания Рыб сместится непосредственно на них самих — на личные цели, стиль, имидж, самореализацию. Этот период принесет мощное обновление, как внутреннее, так и внешнее. Можно поменять прическу, обновить гардероб, поработать со смыслами, которые Рыбы транслируют в социальном мире. Могут быть сомнения, желание всё переделать или ощущение, что всё работает не так, как планировалось. Важно не отчаиваться! Это хороший период, чтобы еще раз продумать все идеи и смыслы и окончательно убедиться, что выбранный путь — верный.