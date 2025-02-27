В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
В Министерстве обороны России 27 февраля рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В ведомстве отметили действия младшего лейтенанта Михаила Шереметова, который командовал расчетом артиллерийского орудия и выполнял задачи по уничтожению артиллерии, бронированной техники и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
При ведении контрбатарейной борьбы Шереметов получил боевую задачу оказать огневую поддержку российским штурмовикам, которые вели наступательные действия на опорный пункт противника. Уточнив координаты и наладив взаимодействие с подразделением разведки, младший лейтенант поставил задачи расчету. После получения команды на открытие огня он лично наводил орудие. В ходе боя расчет оперативно и точно вел огонь, обеспечивая продвижение штурмовых групп.
Благодаря профессиональным действиям Шереметова его расчету удалось уничтожить наблюдательный пункт и живую силу противника, а также оказать огневую поддержку российским военнослужащим, которые смогли овладеть украинским опорным пунктом.
Кроме того, в МО РФ сообщили о действиях сержанта Максима Чернова, который командовал группой штурмовиков, выполнявших задачу по взятию под контроль позиций ВСУ на важном направлении наступления.
В темное время суток группа Чернова скрытно обошла с фланга украинские позиции и атаковала их. Сержант вступил в бой одним из первых. Метким броском гранаты он уничтожил пулеметную точку ВСУ. Благодаря четкому руководству и смелым действиям Чернова группе удалось занять опорный пункт и заставить украинских боевиков отступить. Они несколько раз предпринимали попытки отбить позиции, но группа сержанта сдерживала наступление.
Благодаря решительным действиям сержанта Максима Чернова удалось выполнить поставленную задачу по взятию опорного пункта украинских боевиков без потерь среди личного состава и удержать его, что поспособствовало развитию наступления российских войск.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.