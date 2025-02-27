Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Пресс-релизы
Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Мир
Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Общество
Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Авто
В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Общество
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности
Сюжет:

В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Министерстве обороны России 27 февраля рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия младшего лейтенанта Михаила Шереметова, который командовал расчетом артиллерийского орудия и выполнял задачи по уничтожению артиллерии, бронированной техники и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При ведении контрбатарейной борьбы Шереметов получил боевую задачу оказать огневую поддержку российским штурмовикам, которые вели наступательные действия на опорный пункт противника. Уточнив координаты и наладив взаимодействие с подразделением разведки, младший лейтенант поставил задачи расчету. После получения команды на открытие огня он лично наводил орудие. В ходе боя расчет оперативно и точно вел огонь, обеспечивая продвижение штурмовых групп.

Благодаря профессиональным действиям Шереметова его расчету удалось уничтожить наблюдательный пункт и живую силу противника, а также оказать огневую поддержку российским военнослужащим, которые смогли овладеть украинским опорным пунктом.

Кроме того, в МО РФ сообщили о действиях сержанта Максима Чернова, который командовал группой штурмовиков, выполнявших задачу по взятию под контроль позиций ВСУ на важном направлении наступления.

В темное время суток группа Чернова скрытно обошла с фланга украинские позиции и атаковала их. Сержант вступил в бой одним из первых. Метким броском гранаты он уничтожил пулеметную точку ВСУ. Благодаря четкому руководству и смелым действиям Чернова группе удалось занять опорный пункт и заставить украинских боевиков отступить. Они несколько раз предпринимали попытки отбить позиции, но группа сержанта сдерживала наступление.

Благодаря решительным действиям сержанта Максима Чернова удалось выполнить поставленную задачу по взятию опорного пункта украинских боевиков без потерь среди личного состава и удержать его, что поспособствовало развитию наступления российских войск.

Огненная река: как зенитные комплексы «Тунгуска» борются с БПЛА противника
На счету расчета ПВО десятки сбитых беспилотников, включая редкий польский дрон Fly Eye

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025