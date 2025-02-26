Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом

Семь беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в небе над Крымом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 19:15 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

В Минобороны РФ утром 26 февраля сообщили, что в течение ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 128 украинских беспилотников над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также в небе над территориями Брянской и Курской областей.