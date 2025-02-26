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Пашинян рассказал о предложенных Азербайджану условиях по ж/д сообщению

Пашинян: предложение по разблокированию ж/д сообщения устроит и Баку, и Ереван
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Фото: ТАСС/Наумо Роман
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Ереван направил предложения Баку по разблокированию железнодорожного сообщения, которые устроят и Армению, и Азербайджан. Об этом в среду, 26 февраля, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Я убежден, что наше предложение будет на 100% приемлемо для народов Армении и Азербайджана», — сказал он в ходе брифинга, его слова передает ТАСС.

Пашинян рассказал, что анализ переговоров, которые велись на протяжении многих лет, послужил поиску оптимального для обоих государств варианта. Однако в Баку пока не ответили на предложения Еревана.

Премьер-министр Армении добавил, что предложения армянской стороны упраздняют процесс железнодорожной перевозки грузов из основной части Азербайджана в Нахичевань и из армянского города Ерасха в армянский город Мегри через Азербайджан.

Он также сообщил, что 15 из 17 пунктов мирного соглашения между странами согласованы. Переговоры по оставшимся двум продолжаются. Так, нерешенными являются вопрос размещения иностранных войск вдоль границы и споры в международных судах.

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Ранее, 11 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать содействие в переговорах между Арменией и Азербайджаном. При этом он подчеркнул, что Ереван и Баку способны вести переговорный процесс без участия третьих стран.

До этого, 8 января, Пашинян сообщил, что Ереван направил Баку предложения по несогласованным двум пунктам проекта мирного договора. Он также отметил, что Армения предложила Азербайджану открыть железнодорожное сообщение.

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