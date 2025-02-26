Генпрокуратура Румынии выдвинула против Джорджеску шесть обвинений

Генеральная прокуратура Румынии выдвинула шесть обвинений против независимого кандидата в президенты республики Кэлина Джорджеску. Об этом 26 февраля сообщило агентство Аgerpres.

Отмечается, что его обвиняют в призывах к действиям против конституционного строя Румынии, распространении ложной информации, а также в предоставлении фальшивых деклараций об источниках финансирования избирательной кампании.

Кроме того, Джорджеску выдвинули обвинение в создании организации «фашистской, расистской или ксенофобской направленности», публичной пропаганде виновных в геноциде и военных преступлениях лиц, публичной пропаганде фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских идей, а также в причастности к созданию антисемитской организации, присоединении к ней или поддержке.

«Джорджеску взят под судебный контроль прокурорами сроком на 60 дней. Ему разрешат вернуться домой, но будут наложены некоторые запреты», — уточнили в агентстве.

Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. По данным СМИ, кандидат в президенты Румынии обвиняется в причастности к организации фашистского характера и фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании.

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что власти Румынии всеми силами пытаются снять Джорджеску с выборов, потому что боятся его. По его словам, обвинения в адрес независимого кандидата в румынские лидеры являются надуманными.